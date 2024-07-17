Врач предупредил об опасных инфекциях, обитающих в Москве-реке

В Москве-реке обитают опасные инфекции, в том числе гепатит и паразиты, предупредил главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что также можно получить токсическое поражение.

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"У нас есть данные о том, насколько загрязненная Москва-река. Но на ней есть и разрешенные для купания участки. Купаясь в Москве-реке, можно заразиться любыми кишечными инфекциями, любыми гепатитами, любыми токсическими поражениями, любыми паразитами", — пояснил Продеус.



Комментируя купание мэра Парижа Анн Идальго в Сене, специалист отметил, что это не является подтверждением чистоты реки. Он подчеркнул, что выявить загрязнения можно только после взятия специальных проб. По его словам, действия мэра Парижа — чистый пиар-ход.

"Искупаться можно где угодно, даже если река загрязненная. Поэтому мэр Парижа рискует, это чисто пиар-политическая история. И [Сена], и [Москва-река] проточные, поэтому застойных вод там мало. Зато может быть больше загрязнений химического характера", — заключил врач.



Идальго ранее сдержала обещание и искупалась в Сене в преддверии Олимпиады. Так градоначальник решила доказать безопасность воды в реке для проведения соревнований. На опубликованных в Сети кадрах видно, как несколько человек на глазах у собравшейся толпы спускаются в реку со специально оборудованного пирса.