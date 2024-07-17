Эксперт предупредил о смертельной опасности ежедневного распития спиртного
Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил о смертельной опасности ежедневного употребления алкоголя, даже если человек выпивает мало.
Эксперт отметил, что этанол всесторонне влияет на организм, разрушая внутренние органы при частом употреблении. Прежде всего страдают мозг и печень.
«Ежедневное употребление спиртного вызывает негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром, наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — объяснил Созыкин.