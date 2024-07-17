Эксперт предупредил о смертельной опасности ежедневного распития спиртного

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин предупредил о смертельной опасности ежедневного употребления алкоголя, даже если человек выпивает мало.

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Эксперт отметил, что этанол всесторонне влияет на организм, разрушая внутренние органы при частом употреблении. Прежде всего страдают мозг и печень.