Нейрохирурги Ижевска удалили у пациентки опухоль в головном мозге диаметром 35 мм

Ижевск. Удмуртия. В городской клинической больнице №7 Ижевска хирурги удалили у пациентки опухоль головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

© ИА «Сусанин»

У 46-летней женщины на протяжении недели болела голова. Обезболивающие препараты не помогали, и тогда она обратилась в районную больницу. В результате врачи провели спиральную компьютерную томографию и выявили объемное образование задней черепной ямки

Врач-нейрохирург Ольга Мурашова расказала, что даже был проведён консилиум, на котором специалисты решили перевести пациентку в нейрохирургическое отделение ГКБ №7. При госпитализации у ижевчанки сильно двоилось в глазах, кружилась голова, её тошнило и рвало. Помимо этого, пациентка не могла поднять голову от подушки, поэтому операцию перенесли на следующий день.

«Женщину прооперировали с использованием высокоточного оборудования: специального операционного микроскопа и ультразвукового деструктора. Была удалена опухоль диаметром 35 мм», — пояснила Ольга Мурашова.



Через два дня после операции женщина смогла самостоятельно есть. В настоящий момент её уже выписали из больницы, пациентка продолжает амбулаторное лечение.

Отмечается, что каждый год нейрохирургии ГКБ №7 проводят около 150 операций по удалению опухолей головного мозга.