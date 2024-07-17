Летели на вертолете: медики приняли сложные роды у кочевницы из тундры

Вызов поступил из Халясавэйской тундры. На вертолете санавиации на помощь прибыли акушер-гинеколог, реаниматолог и фельдшер из Салехарда. По медицинским показаниям женщине требовалось экстренное кесарево сечение: при самостоятельных родах существовал риск разрыва с внутренним кровотечением, поэтому медики решили лететь на ближайшее месторождение.

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"Санборт связался с нами, к моменту его прибытия мы были полностью готовы", - рассказал заместитель главного врача медицинского комплекса "Бованенково" Игорь Жуков.



К экстренному принятию родов подключился буквально весь присутствующий на вахте медперсонал. Роды приняли акушер-гинеколог Татьяна Демях, анестезиолог-реаниматолог Сергей Флоря и доктора санавиации. Все прошло успешно, на свет появилась девочка весом 3600 граммов. По шкале Апгар она получила 7-8 баллов. Маму и малышку уже доставили в Салехард в окружную клиническую больницу для продолжения медицинского наблюдения, обе чувствуют себя хорошо, сообщил депутат ямальского парламента заведующий перинатальным центром Алексей Денисов.

Это уже второй младенец, который появился на свет в Бованенково, первенцу, названному Вадимом в честь легендарного первооткрывателя ямальских недр Вадима Бованенко, в октябре прошлого года исполнилось 10 лет. Малышке же газодобытчики предложили дать имя Сильвия, в честь супруги геофизика.

Напомним: на Ямале для семей с детьми реализуется целый комплекс мер поддержки. Здесь выплачивают самый большой в стране региональный маткапитал на третьего ребенка и последующих - 500 тысяч рублей. Есть и уникальные льготы, например чумовой капитал для кочующих семей. В комплект входит все необходимое для жизни в тундре: шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь, нарты. Также всем новорожденным северянам положено "приданое": в набор "Малышу Ямала" входят распашонки, пеленки, подгузники, чепчики, комбинезон и другие полезные вещи. За последние два года их получили более 3000 детей. Подарочную коробку можно заменить электронным сертификатом на 32 тысячи рублей, если ребенок не первый.

"Сегодня на Ямале действует более 50 региональных льгот для семей, и этот перечень регулярно расширяется. В частности, весной депутаты поддержали предложение правительства и приняли закон о выдаче электронных сертификатов многодетным. Их денежный эквивалент составляет 15 тысяч рублей на каждого школьника: средства можно потратить на покупку одежды и спортивной формы. Выплату уже получили около семи тысяч семей", - отмечает председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин.



Узнать, какие еще меры поддержки адресованы большим, молодым и коренным семьям, можно в специальном тематической разделе на сайте парламента, который был создан недавно, в День семьи, любви и верности.