Обнаружена особо устойчивая бактерия E. Coli, заражающая людей и собак

Особый интерес у исследователей вызвала кишечная палочка (E. coli), которая выявлена у собак. Этот патоген обладает удивительной сопротивляемостью к действию антибиотиков нескольких классов.

В ходе исследования ученым пришлось изучить свыше 1000 геномов резистентного патогена E. coli. По данным научного журнала Applied and Environmental Microbiology (AEM), подробный анализ позволил выделить набор генов, которые в ходе эволюции потеряли актуальность, но при этом позволяют задерживать антибиотики в клеточной мембране.

«При этом потеря функции потенциально создает новый фенотип, не связанный с его первоначальным предназначением», — заявила доцент Лора Гудман.



Открытие позволяет улучшить здоровье домашних питомцев и их хозяев, так животные и люди проходят терапию от бактериальных инфекций одинаковыми препаратами.

Сейчас актуальная задача учебных - найти ключи для открытия в мембране бактерий бреши для проникновения антибиотиков.

Ранее стало известно, что врач-инфекционист предостерегла от купания в фонтанах.