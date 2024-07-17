Болезнь Педжета: как соски могут предупредить о серьезных заболеваниях

Женщинам указали на неочевидный признак серьезных проблем со здоровьем
Врач общей практики Сара Гарсед рассказала, что заподозрить серьезные проблемы со здоровьем женщина может по изменению формы сосков. Ее слова приводит издание The Sun.
Гарсед указала, что форма сосков у женщины на протяжении жизни меняется нечасто, поэтому насторожить должны любые их трансформации. По словам врача, сыпь на этой части тела в основном появляется из-за трения об одежду, однако она может возникнуть и из-за болезни Педжета — формы рака соска и ареолы.
У каждой десятой женщины соски имеют втянутую форму из-за особенностей строения соединительной ткани, продолжила врач. Однако если они стали такими внезапно, следует незамедлительно обратиться к врачу, так как это может быть одним из признаков рака груди, предупредила эксперт.
Врач также обратила внимание, что у некоторых женщин на сосках есть небольшие шишечки, и это норма. Но любые внезапные уплотнения в области соска или груди могут сигнализировать о развитии опухоли. Другие симптомы рака включают уплотнение в груди, области ключицы или подмышками, добавила она.
Ранее хирург-онколог, химиотерапевт Антон Елкин перечислил неочевидные факторы риска рака желчного пузыря. Он предупредил, что в зоне риска находятся женщины старше 50 лет.