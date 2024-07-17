Врачи составили черный список продуктов, которые «запускают» рак

Планируя свой рацион, важно помнить о главном - человек не должен сам себя "отравлять" едой. Как отметила академик РАН Лейла Адамян, рассуждая о питании и его влиянии в том числе на потомство, сегодня, особенно жителям больших городов, соблюдать баланс в питании бывает сложно, но важно к этому стремиться.

© unsplash

По словам специалиста, с одной стороны нужно как следует подумать, собираясь следовать той или иной диете. Исключение ряда продуктов может вызвать развитие хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, принципы питания достаточно просты: необходимо ограничить вредные блюда - жареные, слишком жирные, полуфабрикаты. Продукты с насыщенным жиром, трансжирами, преобладая в рационе, губительно действуют на кишечник, сердце, сосуды, желудочно-кишечный тракт, плохо влияют на внешность, запуская преждевременное старение.

Что касается будущих мам, то в черном списке есть несколько напитков, которые могут вызвать нарушение работы кишечника, поднять сахар в крови и так далее, передает здоровое-питание.рф.

Лучше убрать из рациона сильногазированные (особенно - сладкие) напитки, исключить алкоголь, быть осторожнее с кофе.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов считает, что употребление любых полуфабрикатов, состав которых человеку не до конца понятен, несет опасность. В такие блюда добавляют вещества, которые помогают сохранить пищу. И к ним много вопросов. Так, исследования показали: полуфабрикаты на столе (даже если речь идет об одной порции в день) более чем в два раза повышают риск воспаления в кишечнике. Таким образом создаются условия для образования полипов, предракового состояния.

Также врачи напомнили, что чрезмерное употребление сахара, соленой пищи, маринованной, копченостей связано с рисками развития онкологии.