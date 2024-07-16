Российские врачи спасли двух детей, удалив комки волос из их желудков

Врачи спасли двух девочек от трихобезоаров - это плотные образования из волос и иных инородных тел в желудке. Патология чаще всего бывает у девочек-подростков. Нередко она возникает из-за привычки держать кончики шевелюры во рту.

Первые симптомы - боль в животе, тошнота, рвота и уменьшение объёма потребляемой пищи.

Впервые в кировскую больницу за месяц поступили две пациентки с такой патологией. У первой трихобезоар занимал весь желудок, ей сделали полостную операцию. Для второй девочки применили новый малоинвазивный подход - волосы содержались в тонком кишечнике и желудке.

Сейчас уже обе пациентки восстанавливаются после операций и чувствуют себя хорошо, пишет istochnik.online.

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