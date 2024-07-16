Уролог рассказал, какой анализ поможет выявить рак простаты

Анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) помогает диагностировать рак предстательной железы на ранней стадии. Если вовремя узнать о заболевании, можно успешно с ним справиться, напомнил «Клопс» калининградский врач-уролог Акрам Рустамов.

Лабораторное исследование ПСА назначается мужчинам при жалобах на нарушение половой функции и боли в паховой области.

«Заподозрить онкологическое заболевание можно, если у пациента в крови определяется содержание простат-специфического антигена», — прокомментировал доктор.



Повышенный уровень определённого белка в крови подтверждает нарушение, но не полностью свидетельствует о злокачественном образовании. Поэтому, чтобы правильно выставить диагноз, нужно ещё посетить андролога или уролога и обязательно сделать УЗИ, продолжает Рустамов.

На ранней стадии рака пациент не ощущает специфических симптомов. Первые признаки заболевания появляются, когда опухоль разрастается.

«Это может быть острая задержка мочи и мочеиспускание по каплям, боль в промежности и наличие крови в моче и сперме», — обратил внимание уролог.



Чтобы не пополнить печальную статистику рака простаты, анализ ПСА полезно сдавать всем представителям сильного пола старше 45 лет.

«Проходить обследование необходимо один раз в два года», — подытожил специалист.



Уролог поделился мнением об эффективности массажа простаты.