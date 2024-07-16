Магнитные бури 16 июля: что будет завтра

Сегодня, 16 июля, магнитных бурь не ожидается. Какой прогноз геоударов на завтра, что не рекомендуется делать в данный период?

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Будут ли магнитные бури 16 и 17 июля

Сегодня, 16 июля, особенно сильных бурь не прогнозируется. По информации лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), К-индекс, который используется для характеристики геомагнитной активности, не поднимется выше 1–2 баллов. У метеозависимых людей могут возникнуть незначительные ухудшения здоровья, но сильного эффекта от солнечной активности на Земле не будет.

Так, вероятность магнитной бури составляет 10%, а сильного магнитного шторма — 1%.

В среду, 17 июля, магнитосфера тоже будет находиться в норме.

Специалисты уточнили, что такие периоды «штиля», как 16 и 17 июля, предоставляют возможность для восстановления и адаптации как организмов людей, так и сложных технических систем. Для метеочувствительных людей это шанс нормализовать режим сна, больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физическими упражнениями.

Действительно ли магнитные бури влияют на самочувствие людей

По словам ведущего терапевта «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Сергея Лопатина, люди, чувствительные к переменам погоды, в период магнитных бурь могут ощущать головную боль и головокружение, ломоту в суставах, перепады настроения, общую слабость, а также сонливость и упадок сил.

«Помимо этого, на просторах соцсетей периодически встречаются утверждения, что во время магнитных бурь люди начинают чаще попадать в больницы. В том числе с инсультами и инфарктами. Однако реальной статистики, которая подтверждала бы эти данные, не существует. Как и серьезных научных исследований на тему взаимосвязи магнитных бурь с плохим самочувствием человека», — объяснил эксперт Lenta.ru.



Он отметил, что человек с хорошим здоровьем и устойчивой психикой не должен реагировать на солнечную активность, но люди с хроническими заболеваниями могут плохо себя чувствовать.

«Плохо себя чувствуют люди с хроническими заболеваниями, особенно мигренями и проблемами с артериальным давлением. Но на них влияют не столько возмущения в магнитосфере, сколько перепады атмосферного давления, которые сопровождают вспышки на Солнце», — рассказал Лопатин.



Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе тоже считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей.

Он подчеркнул, что если метеозависимого человека предупредить о том, что в определенную дату произойдет магнитная буря, то в этот день «он плохо себя почувствует». Однако если ему ничего не сказать, то его состояние не ухудшится.

Что не рекомендуется делать во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов порекомендовал метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — поделился он с NEWS.ru.



Также Смирнов посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, так как она хорошо расслабляет организм, сон становится спокойнее и крепче. Помимо этого, врач призвал граждан внимательно отнестись к питанию.