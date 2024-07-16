Роспотребнадзор: профилактика энтеровирусных инфекций в летний период обязательна

Это инфекционное вирусное заболевание входит в группу кишечных вирусов. Имеет много разновидностей. Они способны поражать многие ткани и органы человека (центральная нервная система, сердце, легкие, печень, почки ) и это определяет значительное клиническое многообразие вызываемых ими заболеваний.

Около 85% случаев инфекции протекает бессимптомно, что создаёт проблемы в установлении источника инфекции и своевременным проведении противоэпидемических мероприятий.

Заболевание носит сезонный характер, максимальная заболеваемость регистрируется в летне-осенние месяцы. Заражение происходит через воду, продукты питания, а также испражнения больного, через мельчайшие капельки слюны и мокроты при кашле и чихании. Очень часто заражение происходит при купании в открытых водоемах.

Энтеровирусы устойчивы во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца.

Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Меры неспецифической профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции — необходимо соблюдать следующие правила:

Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества. Не купаться в не установленных (не отведённых) для этих целей местах.

Оберегайте своих детей от купания в фонтанах, в надувных бассейнах (модулях), используемых в игровых аттракционах. Употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду и напитки в фабричной расфасовке. Избегать использования для питья воды из случайных водоисточников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек.

Регулярно мыть игрушки с применением моющих средств, обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением. Помните, что заболевание зачастую можно предупредить, соблюдая элементарные меры.

А. Сухорукова, врио начальника территориального отдела Роспотребнадзора