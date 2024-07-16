Грибковые заболевания стоп и ногтей — серьезная проблема. Однако многие люди, столкнувшиеся с недугом, стесняются обратиться с проблемой к специалисту, из-за чего ситуация становится только хуже. Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан» Ольга Малиновская рассказала, где можно подхватить грибок и как от него избавиться.

© Вечерняя Москва

Грибок распространяется с помощью микроскопических спор, которые попадают на кожу и ногтевые пластины. Чаще всего он возникает на ногах, так как кожа ног чаще подвергается повышенной влажности.

Врач отметила, что подхватить грибок можно не только в душевой бассейна. Среди опасных мест — раздевалки, сауны, гостиничные номера и даже самолеты. Заражение происходит при пользовании чужой обувью. Риск заражения повышается, если на стопах есть потертости, трещины.

Среди основных симптомов болезни — зуд, шелушение, изменение цвета кожи и ногтей, их деформация. Если возникли подобные проблемы, то стоит обратиться к дерматологу, который проведет осмотр, назначит анализы и терапию. Избавиться от грибка можно при помощи мазей, кремов, спреев, капель и таблеток, передает издание «Вести Подмосковья».

Во время лечения грибка ногтей ни в коем случае нельзя использовать народные методы. Об этом заявила подолог Анжелика Койнова.