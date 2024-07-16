«Мы только можем доверять». Почему не стоит покупать готовую пищу

Домашняя еда безопаснее купленной — неизвестно, в каких условиях производится продукция на заказ.

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Зачастую сотрудники общепита не соблюдают правила при приготовлении блюд — в частности, не обрабатывают руки «профессиональными антисептическими средствами».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал санитарный врач союза развития социального питания «Союзсоцпит» Константин Кривошонок.

«Еда, которую мы приготовили своими руками на своей кухне, будет более безопасной, чем еда, купленная где-то. Потому что мы с вами не знаем реальных условий. Мы только можем доверять производителю, что он соблюдает принципы ХАССП, производственный контроль выполняет и другие надлежащие гигиенические практики. Статистика — это всё-таки наука. В 98% случаев всех пищевых заболеваний у нас виноваты руки поваров. Исследования показали, что качественная гигиена рук у нас проводится персоналом лишь в 40%. Это значит, что четыре человека из 10 знают и правильно выполняют процедуру гигиенической обработки рук с применением профессиональных антисептических средств».



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