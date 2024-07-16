Названо опасное последствие сильного потоотделения

Потоотделение — естественный процесс, который помогает регулировать температуру тела в организме, однако его чрезмерность может свидетельствовать о серьезных патологиях. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова.

Если сильное потоотделение беспокоит постоянно, то это может свидетельствовать о вторичном гипергидрозе.

«Вторичный гипергидроз развивается на фоне серьезных патологий (ожирение, подагра, ревматоидный артрит, сахарный диабет, рак, проблемы с сердцем, инфекции), приема лекарств или физиологических состояний: беременности или менопаузы», — рассказала она.

По словам врача, если человека внезапно начало беспокоить потоотделение, которого раньше не было, а также появились другие симптомы вроде чувства сдавленности в груди, тошноты, рвоты или потери веса, то стоит своевременно обратиться к врачам и пройти обследование.

Также тревожным симптомом будет усиленное потоотделение ночью.

Первичный гипергидроз, в свою очередь, является врожденным и возникает по неизвестным причинам, но часто имеет генетические причины. При этом триггером может выступить сильный стресс. Первичный гипергидроз носит локальный характер.

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