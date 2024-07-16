Кому нельзя налегать на арбузы и дыни? Список противопоказаний

Врач Серёжина: диабетикам не стоит налегать на арбуз и дыню. В России начался сезон сладких и сочных дынь и арбузов. Холодная мякоть отлично утолит жажду и пополнит запасы жидкости в организме. Ещё эти бахчёвые очень вкусные и полезные. Но есть их можно далеко не всем. Рассказываем, кому не стоит увлекаться этими плодами.

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Кому нельзя арбузы и дыни

Как объяснила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Серёжина, из-за большого содержания сахара в арбузах и дынях людям с сахарным диабетом стоит есть их с осторожностью.

Также не стоит налегать на эти плоды людям с проблемами желудочно-кишечного тракта — острым панкреатитом, тяжёлыми заболеваниями поджелудочной железы, камнями в органах, метеоризмом и диареей. Из-за мочегонного эффекта арбузом и дыней лучше не увлекаться беременным, но совсем отказываться от них не нужно — они уменьшат отёки и снизят изжогу.

Также противопоказанием может служить аллергия. Она может возникнуть у людей c аллергией на пыльцу сорных трав. Среди возможных симптомов:

Кожный зуд;

Чихание;

Обильная слизь в носу;

Заложенность;

Отёк и покалывание глотки, языка, губ и нёба;

Повышение температуры тела;

Одышка;

Удушье;

Рвота;

Диарея.

Где купить качественный арбуз или дыню

Серёжина отметила, что определить наличие пестицидов или нитратов в плодах по внешнему виду нельзя, но магазинная продукция чаще всего безопасна, так как проходит проверку. Другое дело — стихийная торговля у обочин дорог и в прочих местах. Чаще всего у такой продукции нет необходимых документов, хранится она с нарушениями, а ещё она впитывает в себя грязь и автомобильные газы придорожного воздуха.

Так что лучше покупать плоды только в установленных местах торговли и на рынках, где продукция проходит лабораторный контроль, уточнила врач. Обратите внимание на место продажи — там должен быть прилавок, навес и настил высотой не менее 20 см от земли. Хранение навалом недопустимо.

У продавца должна быть медицинская книжка, а также сопроводительные документы на продукцию. Сам плод перед покупкой лучше осмотреть — он должен быть чистым, целым и не перезрелым.

Тут можно узнать, почему не стоит покупать ранние арбузы.