Сосудистые «звездочки» и синяки на теле: как распознать заболевания печени

Печень — один из жизненно важных органов нашего организма, выполняющий около 500 разнообразных функций. Она отвечает за фильтрацию крови, выработку желчи, участвует в метаболизме, регулирует свертываемость крови, синтезирует белки и витамины. Как распознать болезни печени, «Вечерней Москве» рассказала гастроэнтеролог, терапевт сети «Клиника Фомина» в Сочи Лилия Хабибулина.

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Орган расположен в верхней части правой половины живота, в области нижних ребер. Многообразие функций печени обуславливает и разнообразие клинических проявлений при ее поражении. Заболевания этого органа могут протекать бессимптомно либо могут проявиться поражением других органов и систем организма.

Когда можно заподозрить заболевания печени:

Если вы испытываете неспецифический дискомфорт или боли чаще в верхней половине живота, тошноту, рвоту;

Чувствуете разную по характеру, интенсивности и продолжительности боль, в некоторых случаях она может отдаваться в плечо или спину;

Появились акне, боли в суставах, заболевания кишечника, легких, щитовидной железы и почек, нарушился менструальный цикл;

Появились общее недомогание и утомляемость, нарушился аппетит, начал уходить вес, температура тела повышается.

"Нередким проявлением заболевания могут быть пожелтение кожи и склер глаз, зуд, разнообразные кожные высыпания, синяки на теле, появление специфических сосудистых «звездочек» и «печеночных ладоней». При более тяжелых поражениях печени отмечаются отеки нижних конечностей, увеличение живота, варикозное расширение вен передней брюшной стенки, затрудненное дыхание", — отметила Хабибулина.



Она пояснила, что следствием нарушения функции печени может быть также изменение цвета мочи и стула. При отдельных заболеваниях печени может поражаться нервная система.

В ряде случаев первыми признаками заболевания может быть бессимптомное повышение сывороточных трансаминаз при исследовании крови. Также на появление такого заболевания влияют генетические факторы, образ жизни, токсические вещества, в том числе алкоголь, вирусные гепатиты, уточнила гастроэнтеролог.

Хабибулина рассказала также о важности обращения к врачу при обнаружении описанных признаков заболевания печени. Это поможет своевременно выявить, вылечить или предупредить прогрессирование заболевания.