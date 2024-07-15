Защита от укусов: эффективные народные средства от комаров

Летом второй проблемой после солнечных ожогов чаще всего выступают комары. В ночное время они могут стать настоящим проклятием, если вы не успели закупиться пластинами от кровососов. Анатолий Потапов, биолог, рассказал нам о народных средствах, которые борются с комарами не хуже брендовых репеллентов.

Спирт

Комары ненавидят этот запах. Приготовить такой простой раствор вы сможете всего за 10 минут. На три четверти емкости со спиртом добавляем эвкалиптовое масло и разбавляем водой. Встряхиваем раствор и выставляем на столик за полчаса до сна. Комары не потревожат вас до утра.

Эфирное масло

Неплохой способ избавиться от комаров на несколько часов — распылить эфирное масло. Больше всего комаров раздражает хвоя и цитрусы. Наш эксперт рекомендует сделать водный раствор с маслом и распылить на одежду, но можно оставить в открытой емкости на всю ночь. Главное, хорошо разбавьте масло, чтобы не заработать боли в голове.

Ваниль

Если для нас ваниль — потрясающий ароматизатор, то комары стараются избегать этого запаха. Ванильный порошок можно развести в воде, но эффективнее всего втереть его в кожу. Для лучшего нанесения можно добавить ванильный порошок в ваш любимый крем.

Деготь

Средство на любителя, но эффективность никто не отменял. Березовый деготь заставляет комаров покидать помещение в течение десяти минут. Наносить его на кожу нужно очень аккуратно, так как деготь может вызвать сильное раздражение. Помимо комаров вас будут обходить стороной и клещи.