Восемь неочевидных признаков одного из самых редких видов рака

Об онкологии могут свидетельствовать не только беспричинная потеря веса, постоянная усталость и сильные боли. Менее очевидные симптомы одного из самых редких видов рака перечислили британские врачи.

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Речь идет о миеломе – раке клеток плазмы, которые находятся в костном мозге, заполняющем кости и производящим стволовые клетки. На миелому приходится 15% случаев рака крови и 2% от общего числа случаев рака.

«В отличие от многих других видов рака, миелома не проявляется в виде уплотнения или опухоли. Она поражает те места, где у взрослого человека располагается костный мозг – например, кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, длинные кости рук и ног, а также области вокруг плеч и бедер».



Неочевидный признак болезней сердца и почек

На ранних стадиях миелома протекает бессимптомно. Однако есть характерные для нее состояния, на которые можно и нужно обратить внимание. В их числе:

• боль в костях,

• переломы,

• слабость,

• изменение чувствительности,

• частое заражение инфекциями,

• постоянное чувство жажды,

• частое мочеиспускание,

• сонливость.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как женщина перепутала рак мозга с сильным похмельем.