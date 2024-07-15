Восемь неочевидных признаков одного из самых редких видов рака
Об онкологии могут свидетельствовать не только беспричинная потеря веса, постоянная усталость и сильные боли. Менее очевидные симптомы одного из самых редких видов рака перечислили британские врачи.
Речь идет о миеломе – раке клеток плазмы, которые находятся в костном мозге, заполняющем кости и производящим стволовые клетки. На миелому приходится 15% случаев рака крови и 2% от общего числа случаев рака.
«В отличие от многих других видов рака, миелома не проявляется в виде уплотнения или опухоли. Она поражает те места, где у взрослого человека располагается костный мозг – например, кости позвоночника, черепа, таза, грудной клетки, длинные кости рук и ног, а также области вокруг плеч и бедер».
Неочевидный признак болезней сердца и почек
На ранних стадиях миелома протекает бессимптомно. Однако есть характерные для нее состояния, на которые можно и нужно обратить внимание. В их числе:
• боль в костях,
• переломы,
• слабость,
• изменение чувствительности,
• частое заражение инфекциями,
• постоянное чувство жажды,
• частое мочеиспускание,
• сонливость.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как женщина перепутала рак мозга с сильным похмельем.