Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях бабезиоза

Единичные случаи бабезиоза (клещевой инфекции) фиксировались в РФ за все время наблюдений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Ранее в СМИ появилась информация о выявленном случае клещевой инфекции в Европе. Бабезиоз встречается в южных регионах Европы, в последнее время заболевание также зафиксировали в северных странах - Финляндии и Эстонии.

"Роспотребнадзор отслеживает информацию о случаях бабезиоза. <…> В России за все время наблюдений были единичные случаи этой инфекции", - говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что носителями инфекции являются грызуны, а переносчики - иксодовые клещи. Для защиты от укусов клещей рекомендуется использовать репелленты, надевать закрытую одежду, находясь на природе, и проверять на наличие клещей себя и близких после прогулок.

По информации Роспотребнадзора, симптомами бабезиоза являются лихорадка, интоксикация и анемия.