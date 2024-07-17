Пять тревожных симптомов, сигнализирующих о проблемах с почками

Наши почки выполняют поистине жизненно важные функции. Этот парный орган не только фильтрует кровь, очищая ее от продуктов метаболизма, но и контролирует водно-солевой баланс, влияет на артериальное давление, а также стимулирует кроветворение. Поэтому при серьезных нарушениях в работе почек могут возникать крайне тяжелые последствия — от хронических отеков и гипертонии до тяжелой анемии и поражения костной ткани.

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Тревожная особенность почечных заболеваний заключается в том, что они способны длительное время протекать практически бессимптомно, пока орган постепенно разрушается. Именно поэтому так важно научиться распознавать ранние предвестники неполадок в работе почек и незамедлительно реагировать на них, обращаясь к врачу. Каковы же основные тревожные симптомы, требующие немедленной диагностики?

Постоянное ощущение усталости

Если человек страдает от быстрой утомляемости, повышенной потливости и общего недостатка сил, это может быть одним из первых признаков развивающихся нарушений в работе почек. Появление подобных симптомов всегда должно насторожить и стать поводом для медицинского обследования.

Проблемы со сном

Нарушения сна, в том числе эпизоды остановки дыхания во сне (апноэ) и чрезмерный храп, также могут быть связаны с патологиями почек. Это обусловлено тем, что почечные заболевания зачастую сопровождаются гипоксией, негативно влияющей на работу головного мозга.

Анемия, плохо поддающаяся лечению

Если прием препаратов для повышения гемоглобина не приносит ожидаемого результата, это может свидетельствовать о том, что причина анемии кроется в нарушениях функции почек. Ведь эти органы играют ключевую роль в процессе кроветворения.

Снижение умственной работоспособности

Нарушения в работе почек также способны напрямую отражаться на когнитивных функциях человека — ухудшать память, внимание и способность к концентрации. Возникновение подобных симптомов требует тщательного обследования.

Отечность

Еще один важный признак, на который стоит обратить внимание, — появление хронических отеков, особенно в области лица и конечностей. Это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в регуляции водно-солевого баланса, характерных для почечных патологий.

Любое сочетание перечисленных симптомов должно стать для человека сигналом тревоги и поводом незамедлительно обратиться к врачу-нефрологу. Только своевременная диагностика и начало лечения позволят предотвратить развитие опасных осложнений и сохранить работоспособность почек. Поэтому крайне важно научиться распознавать тревожные признаки неполадок в работе этого жизненно важного органа и реагировать на них как можно раньше.

Ведь даже если почки длительное время могут выдерживать серьезные нагрузки без явных жалоб, это вовсе не значит, что с ними все в порядке. Наоборот, игнорирование первых тревожных симптомов только повышает риск развития тяжелых и необратимых почечных патологий. Поэтому при малейших подозрениях на проблемы с этим органом нужно спешить на прием к нефрологу.