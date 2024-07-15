Ученые объяснили, как прием антибиотиков в детстве сказывается на здоровье

Прием антибиотиков в раннем возрасте может увеличить риск развития астмы. Об этом сообщает Medical Xpress.

© Unsplash

Все дело в молекуле под названием IPA: именно она помогает организму противостоять астме. А прием антибиотиков ее убивает, тем самым ослабляя наш организм.

«Мы знаем, что повторный прием антибиотиков в раннем возрасте нарушает здоровую микробиоту кишечника человека и увеличивает риск развития аллергии и астмы. Сейчас же мы обнаружили, что следствием лечения антибиотиками является истощение бактерий, которые вырабатывают IPA».



Как сделать пешую прогулку более полезной для здоровья: четыре способа

Первые годы жизни важны для развития стабильной микробиоты кишечника, отмечает соавтор исследования.

«Она формируется за счет потребления молока и твердой пищи, генетики и воздействия окружающей среды. Было показано, что у младенцев с высоким риском аллергии и астмы наблюдается нарушенное и замедленное созревание микробиома кишечника».



Астмой страдают более 260 миллионов человек во всем мире. Ежегодно она становится причиной более 450 000 смертей.

Ранее «Рамблер» рассказывал о продуктах с высоким содержанием клетчатки.