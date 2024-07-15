Калининградские врачи спасли пациента с тотальным поражением легких

В Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) на Летней успешно спасли пациента с тотальным поражением лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

57-летний мужчина поступил в больницу 26 марта в крайне тяжёлом состоянии с двусторонней пневмонией и ярко выраженной дыхательной недостаточностью, вызванными вирусом гриппа А и осложнёнными бактериальной инфекцией и сепсисом.

Пациента поместили в отдельную палату-изолятор и перевели на искусственную вентиляцию лёгких уже на вторые сутки после поступления. Там он находился более 70 дней. Риск летального исхода был высоким.

Для спасения пациента была проведена огромная работа целой команды медицинских специалистов. Непосредственно лечением занимались анестезиологи-реаниматологи Елена Анищук и Евгений Сокурец, а также заведующая отделением переливания крови Анастасия Дедовец. Применялись различные методы, такие как продолжительная гемофильтрация крови, высокообъёмный плазмаферез, внутривенное озонирование крови и другие. Благодаря им пациенту удалось справиться с инфекцией.

После выписки из реанимации мужчина проходил реабилитацию в ЦГКБ. Заведующая отделением медицинской реабилитации Наталья Богданова отметила, что за время болезни пациент утратил возможность передвигаться и самостоятельно принимать пищу. Для восстановления этих функций проводились индивидуальные занятия на различных тренажёрах и работа с логопедом. В результате мужчина смог восстановить способность самостоятельно глотать и частично ходить.

Пациента выписали на домашний режим. Через месяц он вернётся для проведения второго, усиленного этапа реабилитации, чтобы полностью восстановить утраченные функции.