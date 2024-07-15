Стало известно, чем могут быть вредны увлажнители воздуха

Ученые из нижегородского НИИ гигиены и профпатологии рассказали, что увлажнители воздуха нельзя заправлять любой водой. Исследователи провели тесты и выяснили, что эти аппараты выбрасывают в воздух комнаты вредные мелкодисперсные твердые частицы.

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А их регулярное вдыхание может привести к развитию бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Причем такой эффект наблюдался только при использовании фильтрованной водой. А вот дистиллированная вода без содержания минералов сводит его почти к нулю.

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