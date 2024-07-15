Чем опасны лечебные грязи

Методу грязелечения не менее трех тысяч лет. Многие считают это настоящей панацеей, способной вылечить буквально от всего. Однако специалисты уверены, что грязи могут серьезно навредить здоровью человека.

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В первую очередь нужно знать о противопоказаниях. Так, пелоидотерапию нельзя применять при активной стадии туберкулеза, любой болезни крови, заболеваниях щитовидной железы, ВИЧ, онкологии и поражении легких. Кроме того, необходимо быть осторожными во время грудного вскармливания и беременности.

Также не стоит забывать, что есть опасное сочетание других факторов. Например, грязь и солнце вместе негативно влияют на сердце и сосуды, а также могут вызывать рак и старение кожи. Грязь в сочетании с обертыванием полиэтиленовой пленкой увеличивают общую нагрузку на организм.

Ранее сообщалось, что некоторые простые продукты, которые мы употребляем каждый день, могут серьезно влиять на здоровье. Бен Нгемани Мабуза из Южно-Африканской Республики (ЮАР) рассказал, что с организмом может сделать овсянка. Каждый день на протяжении всей жизни он ел всего три продукта: овсянку, мясо и морого — дикий вид африканского шпината.