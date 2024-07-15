В ведущем медцентре России рассказали правду о хирургическом методе похудения

По мнению ведущих специалистов ФНКЦ ФМБА России, лечение ожирения при помощи оперативного вмешательства является сейчас одним из наиболее прогрессивных методов, позволяющим сохранить здоровье пациентов с лишним весом и улучшить качество их жизни.

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Но вокруг хирургических операций для похудения сложилось немало мифов и предубеждений, из которых наиболее распространенным является тезис, что к бариатрии стоит прибегать только в самом крайнем случае. Исходя из этого, пациенты с лишним весом зачастую откладывают визиты к врачу, считая, что их вес еще далек от критических значений. Однако это опасное заблуждение, поскольку чаще всего операция показана уже при индексе массы тела, превышающем 40 кг/м².

Кое-кто из потенциальных пациентов даже уверен, что хирургическое ушивание желудка или ЖКТ имеет большое количество противопоказаний, хотя в реалиях в этот список входит беременность, тяжелые психические расстройства, алкоголизм, онкология и патологии эндокринной системы, вызвавшие рак гипофиза или надпочечников и ряд других нечастых недугов. В остальных же случаях хирургическое лечение ожирения вполне допустимо.

Известны также опасения пациентов, что после операции лишний вес может опять вернуться, но здесь сохранение результата зависит уже исключительно от самого индивидуума, обязанного соблюдать рекомендованный режим питания и нагружать организм физически.