Легионелла: причина, почему вы можете заболеть тяжелой пневмонией из-за кондиционера

В кондиционерах могут жить опасные бактерии легионеллы, вызывающие пневмонию, предупредил завкафедрой экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения гигиенист Сергей Гильденскиольд. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что эти бактерии чаще всего появляются в загрязненных и плохо функционирующих системах.

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"Плохо функционирующие, загрязненные системы кондиционирования — идеальная среда для легионеллы — бактерии, вызывающей тяжелую пневмонию", — предупредил Гильденскиольд.



Гигиенист уточнил, что пневмония опасна инфекционно-токсическим шоком, а также поражением центральной нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Он предупредил, что болезнь может вызвать дыхательную недостаточность. В группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, переживающие стресс или страдающие от аллергии. Кроме того, уточнил специалист, из-за загрязнения сплит-системы могут возникать и другие инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Чтобы снизить вероятность заражения, он посоветовал вовремя заменять фильтры и чистить кондиционеры, регулярно проводить влажную уборку помещений и использовать дезинфицирующие средства.

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин ранее рассказал, что перед покупкой кондиционера стоит учитывать площадь помещения, где он будет находиться, чтобы пролонгировать срок службы устройства. По его словам, также важно помнить о температурных условиях и климатических особенностях региона.