Врач предупредил о главной опасности каш быстрого приготовления

Главная опасность каш быстрого приготовления заключается в том, что в них содержится большое количество сахара, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова. По ее словам, для людей, которые хотят похудеть или страдают диабетом, это не полезный продукт.

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"Сама фраза «быстрого приготовления» уже говорит о том, что это обработанный продукт. Каши, которые вы варите сами, более натуральные и более питательные. Скорость всасывания и уровень глюкозы в кашах быстрого приготовления намного выше. При похудении и для диабетиков это не очень хороший продукт. Как правило, в таких кашах большое количество сахара", — подчеркнула специалист.



Кроме того, добавила Дианова, в таких продуктах очень мало клетчатки. Хлопья должны быстро разбухнуть, соответственно, они обработаны для этого. Каши быстрого приготовления не приносят значимой пользы организму, заключила эксперт.

Ранее диетолог Оксана Михалева рассказала, что бутерброды, хлопья и мюсли вредно есть на завтрак. Специалист добавила, что также не самым здоровым вариантом завтрака считаются яичница с беконом и каши быстрого приготовления.