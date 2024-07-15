Врач подробно рассказал о гинекологических заболеваниях

Ежегодно 15 июля отмечается Международный день гинеколога. Главная цель этой даты медицинского календаря - дополнительное информирование о деятельности специалистов данной сферы. Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог ФНКЦ ФМБА России Виктория Одинокова рассказала изданию «Вести Подмосковья» о том, почему важно посещать гинеколога, даже если ничего не беспокоит.

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«Каждое десятое гинекологическое заболевание выявляется в ходе планового осмотра. Многие проблемы, связанные с органами репродуктивной системы, долго остаются бессимптомными (например, рак шейки матки). Следует отметить, что большая часть заболеваний эффективно лечится при своевременной диагностики, поэтому женщинам рекомендовано посещать акушера-гинеколога не реже раза в год. Пациенткам от 21 до 65 лет раз в три года нужно сдавать мазок на онкоцитологию и высокоонкогенные типы вируса папилломы человека. Ежегодное плановое обследование молочных желез необходимо проходить всем женщинам вне зависимости от возраста. Подбор безопасного метода контрацепции - также важный вопрос для всех, кто желает сохранить репродуктивное здоровье», - объяснила врач.



Среди главных сигналов для незамедлительного обращения к врачу - боль внизу живота, жжение и зуд в интимной зоне, дискомфорт при мочеиспускании, нерегулярность цикла, появление обильных кровянистых выделений. Причинами таких симптомов могут быть воспаления наружных и внутренних органов репродуктивной системы, гормональные нарушения, эндометриоз, новообразования матки и придатков. Воспалительные заболевания, в свою очередь, могут быть связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем. Они способны повлечь за собой бесплодие, внематочную беременность, развитие хронических заболеваний органов малого таза.

«Диагностика гормональных нарушений, новообразований органов малого таза и других заболеваний требует дополнительного обследования. По его результатам определяется дальнейшая тактика лечения пациентки», - подытожила гинеколог Одинокова.



В памятках от Минздрава РФ девушкам и женщинам советуют одеваться по погоде (переохлаждение грозит циститом), больше двигаться (чтобы не было застоя крови в органах малого таза), придерживаться здорового образа жизни, перед беременностью восполнять недостаток витаминов, делать дыхательную гимнастику и хорошо высыпаться.