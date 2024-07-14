Мужчинам назвали четыре причины для полного воздержания

Обычно врачи советуют мужчинам вести регулярную половую жизнь — есть партнёрша или нет. Постоянное обновление семенной жидкости улучшает здоровье и регулирует уровень гормонов в организме, однако оказывается, что есть случаи, при которых нужно воздержаться от половых контактов. О них — ниже в материале.

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Когда мужчинам нужно воздерживаться?

По словам уролога Павла Низина, в жизни каждого мужчины может наступить момент, когда нужно на время отказаться от секса. Это может случиться, если:

нужно сдать семенную жидкость на анализ (от 3 до 7 дней);

нужно диагностировать рак простаты (около суток);

были операции на наружных половых органах (около месяца);

есть подозрения на половые инфекции (до полного выздоровления).

Как объяснил врач, у онкобольных при лечении рака запретов на секс нет, но нужно пользоваться контрацептивами. Из-за химических веществ в составе многих препаратов дети могут родиться с отклонениями, сообщила «Газета.Ru».

Сколько можно мастурбировать

Ранее сексолог Булах рассказывал, сколько мужчина может заниматься мастурбацией в отношениях, чтобы это не считалось отклонением. Узнать подробнее об этом можно здесь.