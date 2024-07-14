В каком порядке нужно мыть части тела

Сначала нужно мыть голову, а потом тело, чтобы содержащиеся в шампуне вещества не закупорили поры на коже тела. Об этом эксперты рассказали Health.

© Газета.Ru

Дерматологи рекомендуют начинать душ с мытья волос. Дело в том, что у многих шампуней и кондиционеров есть ингредиенты, которые питают волосы, но могут вызвать прыщи и фолликулит на теле. При этом не обязательно мыть голову, спину, грудь, живот, бедра и плечи каждый день, если в этом нет явной необходимости.

Однако нужно каждый раз мыть пах и подмышки. Они содержат апокринные железы, которые отвечают за выработку пота и возникновение запаха. Также необходимо каждый раз мыть ноги мылом при каждом принятии душа, в том числе между пальцев, чтобы снизить риск грибковых инфекций.

После начала полового созревания нужно принимать душ при сильном потении, плавании или занятиях спортом. В остальных случаях ежедневный душ не обязателен. Людям с экземой или сухой кожей достаточно принимать душ три-четыре раза в неделю.

Ранее был назван опасный для здоровья компонент лака для ногтей.