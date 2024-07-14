ПМС: как облегчить симптомы и улучшить состояние

Как бы ни шутили мужчины «ах, этот ваш ПМС и все, что с ним связано», проблема реально есть. За несколько дней до месячных тело начинает опухать и отекать, хочется съесть тонну шоколада и заесть чипсами, на всех наорать, вдоволь поплакать и припомнить своему мужчине его любовь к Ленке в пятом классе. А еще — становится более чувствительной грудь и может болеть живот.

«Не существует уникальных физических признаков или лабораторных тестов, позволяющих однозначно диагностировать предменструальный синдром. Чтобы его установить, врач может попросить вас записывать признаки и симптомы в календарь или дневник на протяжении как минимум двух менструальных циклов. Отмечайте день, когда вы впервые заметили симптомы ПМС, а также день, когда они исчезли. Также не забудьте отметить дни начала и окончания менструации.



Некоторые заболевания могут имитировать ПМС, в том числе синдром хронической усталости, заболевания щитовидной железы и расстройства настроения, такие как депрессия и тревожность. Ваш лечащий врач может назначить анализы, например, тест на функцию щитовидной железы или скрининг-тесты, чтобы помочь поставить точный диагноз», — рассказывает гинеколог Ольга Баранова.



Для многих женщин изменение образа жизни может помочь облегчить симптомы ПМС. Но в зависимости от тяжести симптомов врач может назначить одно или несколько лекарств для лечения предменструального синдрома. Это могут быть антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты (такие как ибупрофен, например), мочегонные средства, чтобы уменьшить увеличение веса, отеки и вздутие живота при ПМС. Самостоятельно их лучше не принимать. Но иногда вы можете справиться с симптомами предменструального синдрома или уменьшить их, изменив свое питание и добавив физические упражнения.

Измените свой рацион

Ешьте меньшими порциями и чаще, чтобы уменьшить вздутие живота и ощущение сытости. Ограничьте соль и соленые продукты, чтобы уменьшить вздутие живота и задержку жидкости. Выбирайте продукты с высоким содержанием сложных углеводов, такие как фрукты, овощи и цельное зерно.

«Выбирайте продукты, богатые кальцием. Если вы не переносите молочные продукты или не получаете достаточного количества кальция с пищей, вам может помочь ежедневный прием кальциевых добавок. Избегайте кофеина и алкоголя», — предупреждает Ольга.



Включите физические упражнения в свой обычный распорядок дня

Занимайтесь бодрой ходьбой, ездой на велосипеде, йогой, плаванием или другими видами аэробной активности не менее 30 минут в течение нескольких дней в неделю.

«Регулярные ежедневные физические упражнения помогут улучшить общее состояние здоровья и облегчить некоторые симптомы, такие как усталость и подавленное настроение», — подчеркивает Ольга.



Высыпайтесь, практикуйте прогрессивную мышечную релаксацию (когда все мышцы тела поочередно сперва напрягаются, а затем максимально расслабляются) или упражнения на глубокое дыхание, чтобы уменьшить головную боль, тревогу или проблемы со сном (бессонницу).

Витаминные добавки

Кальций, магний, витамин Е и витамин В6 смягчают симптомы. Некоторые женщины используют в эти дни травы — гинкго, имбирь, чабер, масло примулы вечерней и зверобоя.