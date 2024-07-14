Названы болезни, вызывающие отек ног

Отек лодыжек может быть связан с образованием тромба, недостаточностью венозных клапанов, болезнями сердца, печени и почек. При любых хронических заболеваниях отек требует обращения к врачу, сообщает Health.

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Пространства между тканями могут содержать несколько литров жидкости. Поэтому отек ног может стать заметен лишь при скоплении в них двух-трех литров жидкости, что эквивалентно примерно шести бутылкам воды. На него могут указывать блестящая кожа, а при нажатии пальцем может остаться небольшая вмятина. Боль в движении или в покое возможна, но не всегда сопровождает отек.

Отек может развиться стремительно при образовании тромба в вене ноги. Они встречаются у переболевших раком, людей после операций, при постельном режиме, приеме противозачаточных, курении. Оторвавшийся тромб может закупорить сосуды в сердце, мозге или легких.

Постепенное нарастание отека характерно для хронических заболеваний. Наличие любых из них — повод обратиться к врачу при развитии отека. При недостаточности венозных клапанов кровь скапливается в ногах, так как организм не может переместить ее наверх. Часто это состояние встречается у пожилых людей, курящих, высоких и беременных.

Сердечная недостаточность возникает, когда сердце не может эффективно перекачивать кровь. В результате кровь может скапливаться в нижних конечностях. Чаще всего отек симметричный. Также может возникнуть отек легких, который приводит к одышке или кашлю.

Цирроз, то есть тяжелое рубцевание печени, вызывает нарушение кровотока. При этом возможен отек голеней и живота.

Болезни почек также могут приводить к отекам. Часто заболевания почек долго развиваются бессимптомно, поэтому важно периодически сдавать анализы крови и мочи.

Также отек могут вызвать инфекции, травмы, раны, рак, удаление лимфатического узла, лучевая терапия.

Наличие одышки или боль в груди наряду, хронические болезни сердца, печени или почек, а также ощущение жара и зуда — повод обратиться к врачу при наличии отека. Также рекомендуется обратиться к врачу, если отек усиливается.

Антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов, эстроген и тестостерон, кортикостероиды также могут привести к отеку. Важно не прекращать их прием без одобрения лечащего врача.

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