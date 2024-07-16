Врач перечислил продукты, которые снижают давление и защищают от деменции

Помочь снизить кровяное давление может зелень. Такую рекомендацию дал кардиолог-терапевт Ярослав Ашихмин.

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По его словам, большую пользу организму также приносят ягоды. Около 150–200 граммов этих плодов в неделю могут закрыть потребность в антиоксидантах.

Специалист добавил, что цельнозерновые продукты также важно включить в свой рацион. Так, например, можно добавить в меню нешлифованную гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельнозерновой муки.

Среди прочего эксперт назвал средиземноморскую диету одной из самых полезных. Он уточнил, что такая система питания предполагает употребление большого количества фруктов, овощей, зерен и молочных продуктов. Также можно прибегнуть к диете DASH, в рамках которой снижается потребление соли и увеличивается потребление зелени, передает «Газета.ру».

В свою очередь доцент Российского биотехнологического университета Сергей Шкитин назвал самые полезные и опасные для кожи продукты. По его словам, здоровье кожи зависит от кожного сала, поэтому в диете должны быть полиненасыщенные жиры.