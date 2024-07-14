Женщина перепутала рак мозга с сильным похмельем

Зачастую люди путают страшные заболевания с чем-то привычным. Например, усталостью, простудой или даже похмельем. В этом на собственном примере убедилась 43-летняя Люси Вудхаус, историю которой описывает New York Post.

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Люси работает медсестрой при одной из больниц. Во время очередной летучки женщина почувствовала, что с ней что-то не так: она совершенно не понимает, что говорят ее коллеги. Все выглядело так, будто бы прошлой ночью она переборщила с алкогольными коктейлями и теперь не в силах сфокусироваться на речи окружающих.

«Я сидела на собрании руководителей на работе и чувствовала, что не понимаю ничего из того, что они говорят. С тем же успехом они могли бы говорить по-китайски. Они будто бы говорили на другом языке. А вечером я читала сказку своему пятилетнему ребенку, но никак не могла произнести слова. С моими глазами и ртом что-то было не так».



Неочевидный признак болезней сердца и почек

Люси решила обследоваться у лечащего врача.

«Было такое ощущение, будто я выпила шесть бутылок вина. Были и головные боли, из-за которых мне приходилось сгибаться на четвереньках на кровати и раскачиваться в попытках избавиться от них».



В результате выяснилось, что переживания Люси были не напрасны: у медсестры диагностировали опухоль мозга. По ее словам, менингиома развилась вследствие применения инъекций противозачаточного препарата Депо-Провера, процедур ЭКО и заместительной гормональной терапии — все они содержат гормон прогестерон.

Врачи запретили женщине принимать какие-либо из указанных препаратов. В мае ей провели серьезную операцию по удалению опухоли, которая росла всего в трех миллиметрах от зрительного нерва и могла привести к слепоте. Сейчас женщина поправляется, но иногда у нее все еще возникают проблемы с памятью.

Менингиома представляет собой опухоль головного мозга, которая развивается из клеток твердой оболочки мозга. В основном они являются доброкачественными опухолями головного мозга. У женщин диагностируются почти в два раза чаще, чем у мужчин.

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