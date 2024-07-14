От кондиционера можно заразиться опасной инфекцией

Специалист Роспотребнадзора Евгения Валова отмечает, что сейчас кондиционеры есть практически везде: в квартирах, магазинах, машинах. Чудо-устройство действительно спасает в жару. Однако при этом мало кто знает о потенциальной опасности.

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Одна из самых серьезных угроз - это легионеллезная инфекция, или болезнь легионеров. Бактерии-возбудители размножаются в воде, которая содержится в системе кондиционирования воздуха. И оттуда воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем попадают в организм человека.

- Легионеллез - опасное заболевание. Характеризуется лихорадкой, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. В тяжелых случаях развивается гематурия (кровь в моче) и острая почечная недостаточность, - рассказала Евгения Валова.



По ее словам, чтобы минимизировать угрозу для здоровья, необходимо своевременно проводить техническое обслуживание кондиционеров. Причем в периодической чистке нуждается не только внутренний блок системы, но и внешний.

Ранее мы рассказывали, что самарцы скупают кондиционеры из-за аномальной жары.