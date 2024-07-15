Кардиолог: кофеин дает временное повышение давления

Кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин заявил, что кофеин даёт временное повышение давления.

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«Обычно оно воспринимается организмом как физиологичное. Поэтому людям с хорошо контролируемой гипертензией (то же, что и гипертония) кофе не запрещён», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».



По его словам, повысить давление способны и лакричные конфеты, поскольку их делают из солодки.

Самым вредным продуктом для гипертоника врач назвал соль.

«Всем пациентам с гипертензией следует уменьшить потребление соли до пяти граммов в день, в идеале — до трёх граммов. Идеально подобранная терапия не защитит от повышения давления при переедании соли, так как натрий блокирует действие многих препаратов», — добавил Ашихмин.



Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что мороженое нельзя отнести к базовым продуктам питания, поэтому употреблять его можно только один-два раза в неделю.