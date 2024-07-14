Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя купаться летом
Летом купание в водоемах противопоказано людям, которые недавно перенесли инсульт, инфаркт или операцию. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщил главный внештатный специалист по первичной медики-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.
Он отметил, что в этом случае нужно дождаться окончания восстановительного периода и проконсультироваться с врачом. Также особенно внимательными нужно быть людям, имеющие какие-либо хронические заболевания.
— Жаркая погода, солнце, перепад температур при купании — это значительная нагрузка на организм, адаптационные возможности которого снижены заболеваниями, поэтому риски обострений повышаются, — передает слова Тяжельникова РИА Новости.
Вероятность возникновения побочных эффектов от приема медикаментов возрастает в жаркую погоду. Также могут проявиться неисправности ручек-шприцов и взрывы ингаляторов. Врачи рассказали, с какими лекарствами надо быть аккуратнее летом.
Врач-диетолог Людмила Савицкая объяснила, какие напитки употреблять в жару. По ее словам, стоит пить не менее двух литров простой воды.