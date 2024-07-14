Врач назвал неочевидный признак болезней сердца и почек

О развитии серьезных заболеваний могут свидетельствовать самые разные симптомы, в том числе совсем не очевидные. Об одном из таких рассказала врач Дана Бремс.

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Распространенным, по словам специалиста, признаком болезней сердечно-сосудистой системы и почек являются отеки ног. Если вы заметили нечто подобное, доктор советует надавить на ноги и лодыжки. «Вмятина», которая сохраняется более пары секунд, должна стать причиной посещения специалиста.

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У пациентов с сердечной недостаточностью, например, ослабленное сердце не всегда справляется с кровообращением, что приводит к задержке жидкости в тканях организма, в том числе в ногах. То же самое происходит и с почками: они могут не справляться с выведением из организма избытка воды и соли, в результате чего образуется отек.

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