Терапевт предупредил о возможных рисках употребления шашлыков в жаркую погоду

Основными опасностями для любителей шашлыка в знойную жару являются тепловой удар и кишечная инфекция. Об этом врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова рассказала в беседе с радио Sputnik, пишут «Известия».

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«Прежде всего, это заболевания сердечно-сосудистой системы, такие как гипертония, сердечная недостаточность и ишемическая болезнь сердца. Такой способ проведения досуга не рекомендуется также людям с заболеваниями почек из-за возможного нарушения электролитного баланса в организме во время жары. Дети также подвержены риску из-за склонности к перегреванию из-за недостаточной развитости механизмов терморегуляции», — говорит врач.



При повышенных температурах риск заражения кишечной инфекцией увеличивается, поскольку микроорганизмы быстрее размножаются в таких условиях. Это может привести к развитию пищевой интоксикации или острой кишечной инфекции, сообщила Игнатикова.

Более того, диетолог порекомендовала использовать свежее мясо для шашлыка, мариновать его самостоятельно, затем хранить в холодильнике и минимизировать время, проведенное мясом в сыром виде на огне, если вы все же решили готовить шашлык.

Эксперт также напомнила о повышенной опасности возгорания при высоких температурах и предложила готовить шашлык вечером, когда солнце уже садится. Также важно соблюдать рекомендации по потреблению мяса вечером, чтобы избежать переедания перед сном, подчеркнула Игнатикова.

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