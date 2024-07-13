«Нарушают обмен веществ»: какие продукты трудно усваиваются организмом
Большое количество клетчатки, глютена и фастфуда может тяжело усваиваться организмом, особенно при наличии некоторых отклонений в работе ЖКТ. Об этом рассказал ведущий эксперт сегмента превентивная медицина рынка НТИ ХелсНет Андрей Мартюшев-Поклад.
По его словам, здоровый человек без проблем с ЖКТ, который хорошо пережевывает пищу, практически не испытывает проблем при употреблении любой еды. Но существуют продукты, которые даже в таком случае могут вызвать дискомфорт при употреблении в большом количестве.
"Среди таких любые продукты, которые вызывают ферментацию (брожение). Брожение вызывают источники клетчатки, которую принято считать компонентом «правильного питания». Если у человека есть проблемы с толстым кишечником (синдром раздраженного кишечника, воспалительные заболевания), то источники клетчатки, а именно свежие овощи, фрукты, отруби, злаковые и бобовые могут усугублять проблемы", — предупредил Мартюшев-Поклад.
Также глютен и фастфуд нелегко перевариваются организмом, дополнил собеседник «ВМ».
"Глютен — белок пшеницы, в принципе сложен для переваривания и повреждает слизистую кишечника. Такие компоненты фастфуда, как трансжиры, крахмал, большое содержание фруктозы и растительного масла, повреждают ЖКТ, быстро нарушают обмен веществ, вызывая хронический стресс, воспаление и дефициты питательных веществ", — сообщил эксперт.
При нарушенной работе желудка, сниженной выработке кислоты и других компонентов желудочного сока дискомфорт может вызвать и употребление сложных белков, прежде всего, мяса, рассказал Мартюшев-Поклад.
"Такие нарушения могут возникнуть на фоне хронического стресса, при дефиците белка в рационе, например, при веганстве, и в пожилом возрасте, когда происходит «гастропауза» — естественное снижение выработки кислоты в желудке", — пояснил эксперт.
А жирная пища, отметил он, может вызывать дискомфорт при нарушении нормального оттока желчи.
"Хуже всего на него влияет избыток в рационе легкоусвояемых углеводов и фастфуда: они вызывают повышение уровня инсулина, снижают текучесть желчи и нормальное сокращение желчного пузыря. Также риск проблем с оттоком желчи повышается и при избытке женских половых гормонов (эстрогенов), на фоне хронического стресса, при недостатке в рационе жиров (это естественный стимулятор оттока желчи) и при обезвоживании", — заключил Мартюшев-Поклад.