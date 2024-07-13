«Может представлять серьезную опасность»: почему не стоит есть черепах

Блюдо пользуется популярностью в странах Азии.

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Мясо морских черепах является редким деликатесом. Все виды этих животных находятся под угрозой исчезновения и охраняются международными правилами. Тем не менее в некоторых странах по-прежнему можно попробовать такой деликатес.

Однако мясо морских черепах не рекомендуется употреблять в пищу не только из-за этических и экологических соображений, но и в связи с тем, что оно крайне опасно для здоровья. Напомним, в марте 2024 года на острове Пемба в Танзании 78 человек отравились таким деликатесом. Причём девять пострадавших спасти не удалось.

Чем же опасно употребление мяса морских черепах? Выясняем с экспертами.

Опасно ли есть мясо морских черепах?

«Мясо морских черепах может представлять серьёзную опасность для человека по нескольким причинам», — Эльвира Белёва, врач-гастроэнтеролог, диетолог.



В мясе этих животных могут содержаться различные бактерии, вирусы и паразиты. Среди них бактерии сальмонеллы, а также микобактерии, включая виды, вызывающие туберкулёз у людей и других животных.

Также в мясе морских черепах могут быть различные опасные токсины: тяжёлые металлы, такие как ртуть, пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ). Эти вещества попадают в тело животных с пищей и способны накапливаться в тканях черепахи до уровней, представляющих риск для здоровья человека. Употребление такого мяса может негативно сказаться на печени, почках, нервной системе и других органах, вызывая хронические заболевания и отравления.

Последствия

«Прежде чем употреблять в пищу мясо морских черепах, необходимо хорошо подумать», — Наталья Тюрькина, нутрициолог международного класса, преподаватель курсов по нутрициологии в «Психодемии».



Одной из самых опасных инфекций, которой можно заразиться от мяса черепах, является хелонитоксизм — редкое заболевание, способное привести к пищевому отравлению и летальному исходу. Оно чаще всего встречается в странах Индо-Тихоокеанского региона, таких как Мадагаскар и Филиппины.

Лекарства от этого заболевания не существует.

Хелонитоксизм вызывают токсины, вырабатываемые цианобактериями (сине-зелёными водорослями). Они влияют на нервную систему, печень и другие органы человека.

Отравление может возникнуть даже при контакте с загрязнённой водой. Заболевание проявляется как внутренними симптомами (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль), так и внешними проявлениями (сыпь, волдыри, зуд). Выжившие могут иметь постоянную инвалидность, в том числе паралич, а в тяжёлых случаях наступает смерть. Особенно восприимчивы к этому типу отравления дети.

Токсин может передаваться с грудным молоком от матери к младенцу.

Эксперты крайне не рекомендуют пробовать мясо морских черепах, а в случае появления онемения, покалывания и зуда во рту после употребления рыбы и морепродуктов немедленно обратиться за медицинской помощью.