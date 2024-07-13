Врач рассказал, когда мужчинам нужен половой покой

Мужчинам нужно отказаться от половой активности во время диагностики рака простаты, бесплодия и половых инфекций. Об этом «Газете.Ru» рассказал уролог клиники DocMed Павел Низин.

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«Согласно рекомендациям ВОЗ, перед сдачей семенной жидкости на анализ нужно от трех до семи дней воздержания, в том числе от мастурбации. Невозможно определить истинную концентрацию и подвижность сперматозоидов при сокращении или продлении рекомендуемого периода воздержания», — объяснил Низин.



В диагностике рака простаты используют анализ на ПСА (простатспецифический антиген общий). При семяизвержении часть ПСА может попасть в кровоток. Поэтому перед анализом необходимо воздержание в течение как минимум суток.

«После ряда хирургических манипуляций на наружных половых органах также рекомендуется половой покой. При обрезании крайней плоти, операции по поводу искривления полового члена обычно возобновлять половую жизнь можно через месяц с момента выписки, — рассказал уролог.



При подозрении на половые инфекции воздержание необходимо в период диагностики и до полного излечения. При лечении рака запрета на половую активность нет, но обязательна контрацепция. Многие химиотерапевтические препараты и ингибиторы контрольных точек повышают риск рождения ребенка с уродствами, объяснил врач.