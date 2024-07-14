Шесть привычек, которые чаще других приводят к раку

Ученые назвали шесть привычек, которые чаще всего приводят к раку. Самая главная из них — курение. Однако еще одним фактором развития онкологии является ожирение. Об этом сообщил заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов.

— Ожирение приводит к развитию рака желудка, рака ободочной кишки, поджелудочной железы, — подчеркнул Копосов.



Он также отметил, что сейчас очень много наследственных случаев рака, которые развиваются вне зависимости от образа жизни.

— Здесь уже кури не кури, а заболевание годам к 40 все равно разовьется в 60 процентов случаев. Занимайся спортом, не занимайся, лежи ты хоть на боку, хоть на спине, — передает слова эксперта «ОТР».



Кроме того, алкоголь спровоцировал рак в 5,4 процента случаев, ультрафиолетовое излучение — в 4,6 процента, а отсутствие физической активности — в 3,1 процента всех эпизодов за 2019 год.

Диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс рассказала, что употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Без вреда для здоровья можно есть около полукилограмма красного мяса в неделю.

Существуют ситуации, когда родинку стоит удалить, и здесь не обойтись без помощи профессионала. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала дерматолог медицинских центров «Андреевские больницы — Неболит» Галина Скворцова.