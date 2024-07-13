Врач назвал продукт, злоупотребление которым приводит к развитию кишечного рака

Употребление в пищу обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Без вреда для здоровья можно есть около полукилограмма красного мяса в неделю. Об этом сообщила диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс.

© Вечерняя Москва

"Любое употребление обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака. Особенно — употребление красного обработанного мяса: сосисок, говядины, свинины или баранины, пепперони в пицце", — предупредила она в беседе с изданием New York Post.



По ее словам, приемлемая норма потребления — 500 граммов в неделю.

Повышают риск заболевания раком также курение и спиртное. Чтобы снизить эту вероятность, нужно добавить в рацион растительные, цельнозерновые, молочные продукты и регулярно заниматься спортом.

Потребление картофеля фри значительно увеличивает риск развития рака. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина. По ее словам, употребление картофеля фри можно сравнить с курением. В одной порции содержится столько же альдегидов, как в сигарете.