Постепенное угасание: как и почему меняется внешность человека при раке мозга

На 40-й день со дня смерти актрисы Анастасии Заворотнюк ее дочь Анна опубликовала снимок звезды во время борьбы с глиобластомой. На фото «прекрасная няня» сохраняет жизнерадостную улыбку, но ее глаза передают усталость, а лицо кажется отекшим. Однако недуг не забрал всю красоту Заворотнюк, но так везет далеко не всем. От этого же страшного заболевания страдала певица Жанна Фриске. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, насколько сильно меняет внешность опухоль мозга и можно ли заранее заметить развитие болезни.

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Как меняется внешность

По словам врача-онколога Евгения Черемушкина, развитие опухоли головного мозга происходит внутри черепа, где есть костная структура и самостоятельные пути лимфоциркуляции, и в этом случае есть два общих пути изменения:

Угасание — когда происходят постепенное обезвоживание и интоксикация организма, клетчатка внутри начинает оседать, отсюда возникают сухость и тонкость кожи, морщинки и складочки, тусклый взгляд и нездоровая худоба;

Отечность — когда в организме задерживает жидкость, поэтому появляется отечность частей тела и лица. Наливаются веки, щеки, губы.

"Каждый онкобольной по-своему уникален, и у каждого из них индивидуальный характер внешних изменений. И все зависит от того, по какому пути идет гибель организма. Есть такое понятие в хирургии, как влажный и сухой некроз. Влажный представляет собой либо избыток жидкости и нарушение микроциркуляции, когда жидкость уходит в ткани и возникает отечность всех прилежащих структур. Сухой заключается в постепенном усыхании, в этом случае испарение жидкости происходит интенсивнее и быстрее, чем ее употребляет человек", — пояснил Черемушкин.



Бывает и так, что в ходе болезни у пациентов нарушается симметрия лица, подчеркнул онколог.

"Например, опускается одна из частей лица. Если происходят нарушения в правой половине головного мозга, то нарушения наблюдаются по левой стороне: опускаются губа, глаза, щеки. Потому что мышцы уже не работают на поддержание тонуса", — описал врач.



В свою очередь врач-онколог Андрей Пылев отметил, что изменения во внешности при онкологических заболеваниях происходят на фоне лечения.

"Внешность меняет гормональная терапия. При этом способе лечения часто возникает отечность, поэтому такие внешние изменения связаны не с болезнью, а с методикой лечения", — считает специалист.



Признаки развития болезни

По мнению Черемушкина, выдать развитие страшной болезни могут такие признаки: