СДВГ у взрослых: как детский диагноз перекочевал во взрослую жизнь и что с этим делать

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) часто ассоциируется с детством, но все больше взрослых обнаруживают у себя его симптомы. Мы поговорили с ведущими экспертами, чтобы узнать, как этот синдром продолжает влиять на жизнь взрослых и как можно с ним справиться.

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В последние годы все больше взрослых людей сталкиваются с диагностикой синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как же этот детский диагноз перекочевал во взрослую жизнь, и как понять, что он у вас есть? На эту тему мы пообщались с экспертами: Вячеславом Филашихиным, главным врачом частной психиатрической и наркологической клиники «Роса», и Надеждой Голиковой, клиническим психологом и членом международной профессиональной ассоциации психологов.

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Вячеслав Филашихин, ведущий специалист клиники по работе со сложными, резистентными к терапии расстройствами. Терапия психических расстройств и нарушений поведения на фоне последствий органического поражения центральной нервной системы.

Как СДВГ перекочевал во взрослые диагнозы?

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) традиционно считается детским диагнозом. Однако, как поясняет Вячеслав Филашихин, симптомы СДВГ могут сохраняться и у взрослых. Это обычно происходит, когда синдром возник в детском или подростковом возрасте, но не прошел и не компенсировался по мере взросления. В значительном числе случаев такие симптомы остаются с человеком на протяжении всей его жизни.

Есть также случаи, когда симптомы СДВГ проявляются у взрослых, у которых в детстве не было подобных проблем. Это может быть связано с осложнением каких-либо неврологических заболеваний, таких как некоторые психические расстройства, энцефалопатии, последствия нейроинфекций, инсультов, травм или отравлений.

Признаки СДВГ у взрослых

Признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности у взрослых можно разделить на несколько групп:

1. Гиперактивность

Неусидчивость и потребность двигаться;

Затруднения при выполнении заданий, требующих терпения и последовательного труда;

Сложности с контролем и планированием;

Нетерпеливость в общении, учебе, работе и других сферах жизни.

2. Сниженное внимание

Невозможность долго сосредотачиваться на одном объекте;

Пропускание мимо ушей важных заданий, вопросов и нюансов;

Легкая отвлекаемость на посторонние предметы и раздражители;

Снижение памяти.

3. Особенности мышления

Затрудненный анализ информации;

Сложности с выделением существенного из большого количества данных;

Нерациональные выводы.

4. Импульсивность

Трудности с контролем над спонтанными эмоциями и чувствами, например, приступами злости или гнева;

Внезапные и не всегда адекватные действия, такие как невежливое прерывание общения или использование грубых выражений;

Необдуманные решения без учета всех последствий;

Постоянные опоздания.

Как понять, что у вас СДВГ

Если перечисленные выше симптомы не проходят после полноценного отдыха, это может быть признаком наличия СДВГ. Вячеслав Филашихин также рекомендует обратить внимание на следующие признаки:

Регулярные ссоры с домашними из-за неубранных вещей, невыполненных обещаний или неадекватных трат;

Частая смена мест работы из-за критики коллег и начальства по поводу невнимательности и неусидчивости;

Затруднения при чтении книги, просмотре полнометражного фильма без перерывов или при приготовлении еды.

Надежда Голикова, клинический психолог, член Международной профессиональной ассоциации психологов. Провела более 1000 часов терапевтической работы с клиентами в сфере построения здоровой личности и внутренней опоры.

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Надежда Голикова, клинический психолог и член международной профессиональной ассоциации психологов, подчеркивает:

"В современном мире быть больным стало модно. У каждого второго депрессия, аутизм или СДВГ. Мне хотелось бы сказать, что это не так, но увы… статистика такова, что из 100 человек СДВГ будет у 3-4, а это невероятно много. Синдром дефицита внимания и гиперактивность - это не просто «шило в попе», как любили говорить наши родители, это довольно серьезное нарушение нервно-психической деятельности, которое влияет на все сферы жизни человека."



Прежде чем диагностировать у себя СДВГ, важно обратиться к неврологу и психиатру, так как именно они могут подтвердить или опровергнуть данный диагноз. Голикова предупреждает, что психологи из соцсетей и Гугла могут дать вам только описание, под которое ваша психика может подтянуть все что угодно, при должном уровне мотивации.

СДВГ - это врожденное нарушение, которое проявляется еще в детстве.

"К сожалению, у наших родителей не было доступа к такому количеству информации про психику как у нас, из-за этого мы просто были детьми, которые «могут, но просто не хотят стараться». Проблема в том, что не могут, действительно не могут," - отмечает Голикова.



Голикова выделяет следующие симптомы СДВГ: совершение глупых и простых ошибок в делах, которые умеешь делать на 100%, невозможность сосредотачиваться на одном деле, всегда нужен еще отвлекающий фактор (например, слушать музыку и делать уроки, смотреть фильм и играть в игру на телефоне), невозможность соблюдать четкие инструкции, ненависть к рутинным задачам, более эффективная работа за пару часов до дедлайна, чем если ее растянуть на весь срок, забывчивость и высокая отвлекающая способность.

Тем не менее, Голикова предлагает рассматривать СДВГ не только как болезнь, но и как суперспособность:

"Ведь люди с этим синдромом намного более креативны, они намного лучше реагируют в любых стрессовых ситуациях, они могут быть многозадачны настолько, насколько даже не снилось нейротипичным людям."



Для нормализации своего состояния и адаптации к жизни с этим синдромом идеально подходит когнитивно-поведенческая терапия. СДВГ не лечится, но его можно понять, приручить и использовать себе во благо. Главное помнить, что вы больше чем ваша болезнь, и нужно просто научиться ею правильно пользоваться.