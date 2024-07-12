Врачи обсудили пользу охлажденного огурца для кожи

Пользователи TikTok используют замороженные огурцы вместо ледяных роликов и говорят, что это улучшает здоровье кожи. Но правда ли это?

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Как отмечает Ким Чанг, косметолог из Медицинского колледжа Бейлора, огурцы действительно обеспечивают увлажнение кожи. При этом они могут иметь раздражающие побочные эффекты.

Многие пользователи TikTok отрезают один конец огурца, затем его кладут в морозилку. После этого они протирают лицо влажным концом огурца как ледяным роликом. Чаще всего люди утверждают, что замороженный огурец может уменьшить отёчность, признаки старения, успокоить солнечные ожоги, предотвратить появление прыщей, увлажнить кожу и уменьшить гиперпигментацию.

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Доктор медицинских наук Джошуа Зейхнер объяснил, что огурцы действительно могут положительно воздействовать на кожу. Они содержат много воды, поэтому обычно их применяют для увлажнения и успокоения кожи. Ощущение прохлады от огурцов из холодильника позволяет также сузить кровеносные сосуды, уменьшить отёки.

Но тот же самый охлаждающий эффект можно получить и от кубика льда. Важно также понимать, что этот эффект не длится долго. Любое подтягивание кожи, которое человек видит от прохладного огурца, — это лишь на время.

Огурцы действительно содержат натуральные успокаивающие элементы (витамины, антиоксиданты), но кожа просто может быть не в состоянии их усвоить.

Также огурцы могут вызывать воспаление кожи, особенно у людей с такими заболеваниями, как экзема, акне или псориаз. Ещё одна серьёзная проблема — это риск обледенения.

Есть риск и того, что огурцы могут переносить бактерии, раздражающие кожу, особенно вокруг глаз или рта. По мере того, как вода из огурца высыхает на коже, она будет вытягивать воду из неё и сушить её ещё сильнее.