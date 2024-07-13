Эндокринолог назвал тревожным симптомом отсутствие бодрящего эффекта от кофе

Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что всех людей разная чувствительность к кофеину, однако если этот напиток перестал бодрить, то стоит снизить его дозировку. Об этом медик рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

По словам врача, если организм человека перестает реагировать на кофеин, это может свидетельствовать об истощении надпочечников. В таком случае надпочечники перестают воспринимать кофеин как стрессовый фактор и не вырабатывают в ответ на него гормоны кортизол и адреналин. Именно поэтому человек перестает ощущать бодрость посте употребления кофе.

Эндокринолог отметил, что лучше всего употреблять американо и эспрессо, поскольку в капучино и латте из-за сахара и молока в своем составе могут привести к инсулинорезистентности.