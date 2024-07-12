Воронежским врачам удалось сохранить беременность женщине с 14-килограммовой опухолью

В Перинатальном центре Воронежской областной клинической больницы №1 специалисты провели 27-летней беременной пациентке сложную операцию, удалив огромную и стремительно разрастающуюся опухоль яичников.

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Женщина обратилась в центр, чтобы пройти плановое обследование на 20 неделе беременности. На УЗИ специалисты обнаружили у нее опухоль, занимавшую практически всю брюшную полость, причем это новообразование быстро росло и могло угрожать беременности. В связи с такой ситуацией врачи приняли решение об операции.

В медучреждении рассказали, что операция прошла успешно, хирурги удалили образование весом 14 килограммов и сохранили пациентке долгожданную беременность. Врачи отметили, риски во время оперативного вмешательства возрастали из-за массы тела будущей матери, составлявшей более 100 кг. На счастье женщины, гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественной.

В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, идет на поправку и готовится к выписке.

Ранее сообщалось о выпускнице воронежского медицинского вуза, заплатившей Минздраву области 500 тыс. рублей за нарушение условий договора.