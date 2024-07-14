Врач рассказала, как женщинам уберечься от бесплодия и рака

Многие серьезные заболевания начинаются бессимптомно и проявляют себя только на запущенной стадии, когда помочь женщине стать мамой, спасти здоровье или даже жизнь не могут и самые лучшие специалисты. А порой россиянки вредят себе сами, годами не показываясь специалистам и увлекаясь самолечением с бесконтрольным употреблением БАДов и витаминов. Накануне Дня гинеколога, который в России отмечают 15 июля, «Парламентская газета» выяснила у акушера-гинеколога, врача УЗИ Альбины Лебедевой, почему каждой женщине необходимы регулярные профилактические осмотры даже при отсутствии жалоб на самочувствие, как важно следить за гормональным фоном и надо ли бояться гормонозаместительной терапии.

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- Альбина Юрьевна, надо ли обращаться к врачу, если ничего не беспокоит? Какие процедуры требуются, чтобы диагностика была качественной?

- Всем женщинам ради сохранения своего здоровья необходимо посещать врача-гинеколога минимум раз в год, даже если ничего не тревожит. Такие профилактические визиты позволят избежать многих проблем в будущем. Женский организм очень чувствителен, любой стресс может привести к гормональному сбою, а он вызывает нарушения обменных процессов, изменение работы сердечно-сосудистой, дыхательной, репродуктивной систем. Шансы исправить это, подобрав правильную терапию, гораздо выше, пока проблема не перешла в категорию запущенной. Если у женщины уже диагностировано заболевание, то посещать специалиста ей нужно не реже чем раз в полгода, это позволит следить за динамикой заболевания и вовремя принимать меры. Осмотр и УЗИ органов малого таза, молочных желез, мазок на онкоцитологию, клинический анализ крови хотя бы раз в год, анализ на гормоны щитовидной железы и ферритин — это важный минимум для диагностики и качественной профилактики женских заболеваний.

- Какие симптомы должны точно насторожить женщину и простимулировать сходить к врачу, не откладывая?

- В этом весь подвох: как правило, заболевания репродуктивной системы, даже самые страшные, очень долго вообще никак не беспокоят. Поэтому многие женщины из-за занятости не обращаются к специалистам, пока у них, например, не начались кровотечения, постоянные боли. Или женщина, например, уже готова стать мамой, но не может забеременеть. В результате заболевания нередко диагностируются уже на поздних стадиях, когда помочь справиться с проблемой гораздо сложнее. Прежде всего речь об онкологии и бесплодии. Но не только. Фактор времени в принципе очень важен в лечении гинекологических заболеваний. С одним и тем же диагнозом на ранней стадии можно обойтись медикаментозной терапией, а через два-три года, на поздней стадии уже и хирургическое вмешательство не всегда поможет. Я могла бы рассказать сотни историй о пациентках, которые годами не посещали гинеколога, и это всегда приводило к неприятным или даже очень печальным последствиям.

- Но юным девушкам чего опасаться?

- И юным, и не очень юным девушкам и женщинам нужно очень внимательно относиться к своему здоровью. Возрастной фактор уже не играет особой роли. Если раньше мы диагностировали миомы и полипы лишь у женщин старше 30 лет, то сейчас, к сожалению, видим их даже у 16-летних девушек. Поэтому рекомендации правильно питаться, заниматься спортом, соблюдать баланс труда и отдыха, минимизировать стрессы, здраво подходить к контрацепции для профилактики инфекций, обходиться без абортов и регулярно посещать своего врача актуальны абсолютно для всех женщин.

- Насколько важен контроль гормонального фона и как гормональный дисбаланс влияет на организм?

- Ко мне часто на прием обращаются пациентки, которые до этого проходили тысячу и одну схему гормонального лечения, но при этом причину заболевания не выясняли. Они не сдавали анализы на исследование гормонального фона, хотя это первостепенно при любых нарушениях цикла, избытке или дефиците массы тела, частых перепадах настроения, сонливости. Любое нарушение гормонального фона пагубно влияет на организм в целом, что в итоге может привести к невозможности стать мамой или таким заболеваниям, как миома матки, гиперплазия эндометрия, аномальные маточные кровотечения, синдром поликистозных яичников, преждевременная менопауза. До этого можно и нужно не доводить! Современная гинекология позволяет успешно лечить многие заболевания и в том числе профилактировать развитие онкологии.

- Какие сейчас самые распространенные женские заболевания?

- Увеличивается количество пациенток с полипами эндометрия и миомой матки. А самым распространенным заболеванием в гинекологии по-прежнему остается эндометриоз. Если его не лечить, он может привести к появлению хронических тазовых болей и бесплодию. Хотя при своевременном обращении к специалистам развитие эндометриоза можно остановить, сохранив женщине качество жизни и возможность стать мамой. В любом случае нужно не надеяться на «само пройдет». Но бояться и отчаиваться тоже не стоит: буквально каждый год появляется все больше методик лечения этих заболеваний и их последствий.

- Некоторые девушки сейчас очень увлекаются бесконтрольным поеданием БАДов и витаминов. Это безопасно?

- Мой любимый вопрос. Во всем мире активно работает маркетинг производителей и продавцов БАДов и витаминов. У нас сейчас вообще каждый блогер считает необходимым похвастаться своими баночками с волшебными витаминками, которые якобы помогают хорошеть, худеть, не стареть. А женщины смотрят на это и думают: чем я хуже? И принимают эти «чудесные» добавки килограммами. Есть безусловно полезные витамин D, йод, фолиевая кислота, омега, которые необходимы женщинам. Но в любом случае решать, надо ли даже их принимать и в каком количестве, стоит не на основании рекламы, а по рекомендации врача, который даст их на основе ваших анализов. Тем более если речь о БАДах.

- Надо ли бояться гормонозаместительной терапии? Очень распространено мнение, что она приводит к раку.

- У каждой пациентки есть страхи, связанные с гормонозаместительной терапией. Я это постоянно вижу в своей практике. Думаю, это связано с недостаточной информированностью женщин. Когда такая терапия действительно необходима, она может изменить качество жизни женщины, в том числе в период менопаузы. К сожалению, сейчас не редкость такое неприятное состояние, как преждевременное истощение яичников, его еще называют ранним климаксом. Можно жить со страшными приливами, скачками артериального давления, остеопорозом, а можно благодаря гормонозаместительной терапии хорошо себя чувствовать и радоваться жизни. Когда мои пациентки, которые изначально боялись гормональных препаратов, через несколько месяцев после назначенного лечения приходят на первый осмотр, то первое что говорят: «И почему я раньше не начала их принимать?» Но никакого самолечения! Категорически нельзя самим назначать себе препараты! Гормонозаместительную терапию тем, кому она показана, нужно проходить строго по назначению и под контролем лечащего врача.